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Допоможіть знайти: під Києвом пропала 17-річна дівчина

STYLERЖиття    20.10.2018 - 07:58
Ілюстративне фото (Styler, колаж)
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Вона поїхала з друзями

Під Києвом розшукують зниклу 17-річну дівчину Віту Неділько, яка зниклаще 18 жовтня. Про це повідомляє "Інформатор".

Так, згідно з попередньою інформацією, 17-річна дівчина 18 жовтня нібито виїхала з компанією друзів в Черкаси, однак потім перестала виходити на зв'язок.

Вона була одягнена в сині джинси, синю куртку з двома поперечними смугами на спині білого та рожевого кольорів, а також чорних кросівках. Більше того, вона мала при собі чорний рюкзак.

Поліцейські просять звернутися до них у разі, якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження дитини.

Допоможіть знайти: під Києвом пропала 17-річна дівчина

Фото:(kiev.informator.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві зникла 14-річна дівчинка. Вікторія Шаптир пропала 13 жовтня.

У Броварах розшукують 14-річного підлітка. Який пропадав вже не в перший раз.Він неодноразово втікав з дитячого будинку.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом з центру реабілітації пропав 12-річний хлопчик. Він зник у селі Святопетрівське в Київській області 20 числа минулого місяця. Ілля Калниш самовільно покинув територію закладу і назад не прийшов.

Відео: (video.rbc.ua)

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