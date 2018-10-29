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Допоможіть знайти: у Полтавській області зникла 15-річна дівчина

STYLERПотрібна допомога    29.10.2018 - 14:13
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Дівчина вирушила в коледж, але на заняттях так і не з'явилася

В Полтавській області розшукують 15-річну дівчину Ковган Аліну Андріївну. Про це повідомили на сторінці Київської поліції у Facebook.

Аліна Ковган поїхала в коледж, який знаходиться у селі Березова Рудка Пирятинського району Полтавської області, 13 жовтня 2018 року. Але в коледж дівчина так і не приїхала і до теперішнього часу її місцезнаходження невідомо.

Допоможіть знайти: у Полтавській області зникла 15-річна дівчина

Скріншот фото (facebook.com/UA.KyivPolice)

15-річна Ковган Аліна – жителька Чернігівської області. На вигляд їй приблизно 16-18 років. Худої статура, волосся темне середньої довжини, очі карі. Зріст у дівчини 150-160 см.

На момент зникнення при дівчині був рюкзак синього кольору.

Допоможіть знайти: у Полтавській області зникла 15-річна дівчина

Скріншот фото (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Якщо вам відомо місцезнаходження Аліни Ковган або ви володієте інформацією про обставини її зникнення, прохання повідомити про це в Пирятинське відділення поліції за номерами телефонів: 099 737 98 36 (карний розшук), 099 115 06 61 (чергова частина), на безкоштовну лінію "102" або будь-яким іншим зручним способом", - сказано в повідомленні.

Допоможіть знайти: у Полтавській області зникла 15-річна дівчина

Скріншот поста (facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві не повернувся додому молодий хлопець.

У п'ятницю, 19 жовтня в Києві, район Новобіличі (західна частина міста), пропав безвісти підліток на ім'я Владислав Потапов.

А також ми писали про те, що у Київській області розшукують 17-річну Віту Неділько, яка вирушила з друзями в Черкаси і перестала виходити на зв'язок.

Відео: РБК-Україна

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