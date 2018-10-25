Помогите найти: в Киеве не вернулся домой молодой парень

Коллаж (РБК-Украина)

Парень ушел 19 октября и до сих пор не вернулся

В пятницу 19 октября в Киеве, район Новобеличи (западная часть городв), пропал без вести подросток по имени Владислав Потапов. Как сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, парень вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Узнать Влада можно по следующим приметам: рост – около 170 см, вес – 75 кг, светлые волосы, серо-зеленые глаза и спортивное телосложение. Также уточняется, что у подростка были татуировки: лев на левом предплечье и иероглифы на спине.

Когда Влад выходил из дома он был одет в синие джинсы и зеленую зимнюю куртку. На ногах парня были темно-синие кроссовки.

Если есть какая-то информация о пропавшем парне, просьба сообщить ее в полицию.

Фото: Влад Потапов (facebook.com/KyivOperativ

Напомним, мы писали о том, что 21 октября была найдена жительница столицы. Пожилая женщина не может вернуться домой. Женщина не помнит свой адрес и родственников. Ее доставили в отделение полиции. Правоохранители просят помощи в поиске родных пенсионерки.

Также под Киевом пропала 17-летняя девушка.

До этого в Одесской области пропала 16-летняя девушка.

Первая помощь при потере сознания