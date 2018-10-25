ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Допоможіть знайти: у Києві не повернувся додому молодий хлопець

STYLERЖиття    25.10.2018 - 19:25
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Хлопець пішов 19 жовтня і досі не повернувся

У п'ятницю 19 жовтня в Києві, район Новобіличі (західна частина городв), пропав безвісти підліток на ім'я Владислав Потапов. Як повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook, хлопець вийшов з дому і досі не повернувся.

Дізнатися Влада можна за такими ознаками: зріст – близько 170 см, вага – 75 кг, світле волосся, сіро-зелені очі і спортивна статура. Також уточнюється, що у підлітка були татуювання: лев на лівому передпліччі і ієрогліфи на спині.

Коли Влад виходив з дому він був одягнений у сині джинси і зелену зимову куртку. На ногах хлопця були темно-сині кросівки.

Якщо є якась інформація про зниклого хлопця, прохання повідомити її в поліцію.

Допоможіть знайти: у Києві не повернувся додому молодий хлопецьФото: Влад Потапов (facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, ми писали про те, що 21 жовтня була знайдена мешканка столиці. Літня жінка не може повернутися додому. Жінка не пам'ятає свою адресу і родичів. Її доставили у відділення поліції. Правоохоронці просять допомоги у пошуку рідних пенсіонерки.

Також під Києвом пропала 17-річна дівчина.

До цього в Одеській області зникла 16-річна дівчина.

Перша допомога при втраті свідомості

Новини України Київпомогите найтипропал человекпарень
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся