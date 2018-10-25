Допоможіть знайти: у Києві не повернувся додому молодий хлопець

Колаж (РБК-Україна)

Хлопець пішов 19 жовтня і досі не повернувся

У п'ятницю 19 жовтня в Києві, район Новобіличі (західна частина городв), пропав безвісти підліток на ім'я Владислав Потапов. Як повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook, хлопець вийшов з дому і досі не повернувся.

Дізнатися Влада можна за такими ознаками: зріст – близько 170 см, вага – 75 кг, світле волосся, сіро-зелені очі і спортивна статура. Також уточнюється, що у підлітка були татуювання: лев на лівому передпліччі і ієрогліфи на спині.

Коли Влад виходив з дому він був одягнений у сині джинси і зелену зимову куртку. На ногах хлопця були темно-сині кросівки.

Якщо є якась інформація про зниклого хлопця, прохання повідомити її в поліцію.

Фото: Влад Потапов (facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, ми писали про те, що 21 жовтня була знайдена мешканка столиці. Літня жінка не може повернутися додому. Жінка не пам'ятає свою адресу і родичів. Її доставили у відділення поліції. Правоохоронці просять допомоги у пошуку рідних пенсіонерки.

Також під Києвом пропала 17-річна дівчина.

До цього в Одеській області зникла 16-річна дівчина.

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