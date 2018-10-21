Помогите найти: в Киеве пожилая женщина не может вернуться домой

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что женщина не помнит, где проживает

В Оболонском районе Киева в воскресенье, 21 октября, была найдена жительница столицы. Женщина не помнит где живет, потому была доставлена в отделение полиции для поиска родственников, передает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Внимание! Разыскиваются родные! Сейчас в Оболонском управлении полиции находится женщина примерно 80-83 года, представляется как Евгения Александровна, вспоминает что сын взрослый, возможно зовут его Александр, где в Киеве проживает не может вспомнить. Если знаете ее родных, пожалуйста обратитесь по телефону: 096-66-27-116", — говорится в заявлении сообщества.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

К публикации прикрепили фотографию женщины.

Фото: Евгения Алекандровна (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что под Киевом пропала 17-летняя девушка.

До этого в Одесской области пропала 16-летняя девушка.

Также мы сообщали, что в Киеве пропала 14-летняя девочка.

Видео: (video.rbc.ua)