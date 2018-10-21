Допоможіть знайти: в Києві літня жінка не може повернутися додому

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що жінка не пам'ятає, де проживає

В Оболонському районі Києва в неділю, 21 жовтня, була знайдена мешканка столиці. Жінка не пам'ятає де живе, тому була доставлена у відділення поліції для пошуку родичів, передає "Київ Оперативний" в Facebook.

"Увага! Розшукуються рідні! Зараз в Оболонському управлінні поліції знаходиться жінка приблизно 80-83 роки, представляється як Євгенія Олександрівна, згадує, що син дорослий, можливо звуть його Олександр, де в Києві проживає не може згадати. Якщо знаєте її рідних, будь ласка зверніться по телефону: 096-66-27-116", — йдеться в заяві спільноти.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

До публікації прикріпили фотографію жінки.

Фото: Євгенія Алекандровна (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що під Києвом пропала 17-річна дівчина.

До цього в Одеській області зникла 16-річна дівчина.

Також ми повідомляли, що у Києві зникла 14-річна дівчинка.

Відео: (video.rbc.ua)