Допоможіть знайти: в Києві літня жінка не може повернутися додому

Повідомляється, що жінка не пам'ятає, де проживає
В Оболонському районі Києва в неділю, 21 жовтня, була знайдена мешканка столиці. Жінка не пам'ятає де живе, тому була доставлена у відділення поліції для пошуку родичів, передає "Київ Оперативний" в Facebook.
"Увага! Розшукуються рідні! Зараз в Оболонському управлінні поліції знаходиться жінка приблизно 80-83 роки, представляється як Євгенія Олександрівна, згадує, що син дорослий, можливо звуть його Олександр, де в Києві проживає не може згадати. Якщо знаєте її рідних, будь ласка зверніться по телефону: 096-66-27-116", — йдеться в заяві спільноти.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ
До публікації прикріпили фотографію жінки.
Фото: Євгенія Алекандровна (facebook.com/KyivOperativ)
Нагадаємо, що під Києвом пропала 17-річна дівчина.
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Відео: (video.rbc.ua)