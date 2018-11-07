Помогите найти: в Киеве пропала без вести 13-летняя школьница

Фото: коллаж РБК-Украина

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение школьницы, сообщать по номер 102

В Киеве Деснянское управление полиции объявило в розыск без вести пропавшую 13-летнюю девочку - Викторию Анатольевну Бублик. Об этом сообщает "Криминальная Украина".

Девочка 2005 года рождения, она учится в школе.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение школьницы, сообщать по номер 102.

Фото: Виктория Бублик

Ранее сообщалось, что пд Киевом разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку Виту Недилько, которая пропала еще 18 октября.

Также мы писали о том, что в селе Святопетровское Киевской области из центра социально-психологической реабилитации пропал 12-летний мальчик.

Напомним, что В Киевской области пропал мальчик 2006 года рождения Устим Зинченко.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина