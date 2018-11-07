Допоможіть знайти: у Києві зникла безвісти 13-річна школярка

Фото: колаж РБК-Україна

Правоохоронці просять усіх, кому відомо місцезнаходження школярки, повідомляти за номер 102

У Києві Деснянське управління поліції оголосило в розшук безвісти зниклу 13-річну дівчинку - Вікторію Анатоліївну Бублик. Про це повідомляє "Кримінальна Україна".

Дівчинка 2005 року народження, вона навчається в школі.

Правоохоронці просять усіх, кому відомо місцезнаходження школярки, повідомляти за номером 102.

Фото: Вікторія Бублик

Раніше повідомлялося, що пд Києвом розшукують зниклу 17-річну дівчину Віту Неділько, яка пропала ще 18 жовтня.

Також ми писали про те, що в селі Святопетровское Київської області з центру соціально-психологічної реабілітації зник 12-річний хлопчик.

Нагадаємо, що В Київській області зник хлопчик 2006 року народження Устима Зінченко.

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Відео: РБК-Україна