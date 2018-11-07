Допоможіть знайти: в Чернігівській області зник 14-річний хлопчик

Фото: колаж РБК-Україна

Учень 8-го класу "Центру соціально-психологічної реабілітації дітей" зник увечері 6 листопада

В Чернігівській області з "Центру соціально-психологічної реабілітації дітей" в селі Хмільниця зник 14-річний хлопчик Михайло Валентинович Лисиця. Про це повідомляє ресурс "Чернігів Оперативний" на Telegram-каналі.

Зазначається, що поліції повідомив про зникнення учня 8-го класу директор центру пізно ввечері 6 листопада. Він розповів, що хлопчик самовільно залишив навчальний заклад.

До слова, дитина і раніше влаштовувала "самоволки".

Скрін: telegram.org/Chernihiv_Operative

Його прикмети: зріст 159 см., світло-русяве волосся, очі сірого кольору, темна куртка з канюшоном рожевого кольору, спортивні штани сірого кольору з написом "Ребук", кросівки.

Приймаються розшукові заходи.

Скрін: telegram.org/Chernihiv_Operative

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця звертайтесь за телефонами: 04622 3 13 38; 04622 3 15 22; 093 687 63 86.

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Також ми писали про те, що під Києвом розшукують зниклу 17-річну дівчину Віту Неділько, яка пропала ще 18 жовтня.

Нагадаємо, що в Київській області зник хлопчик 2006 року народження Устим Зінченко.

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Відео: РБК-Україна