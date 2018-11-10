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Допоможіть знайти: під Мелітополем зникла 14-річна дівчина

STYLERПотрібна допомога    10.11.2018 - 18:01
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Відомо, що дівчинка-підліток зникла зі своїми подругами. Всіх знайшли, а її нi

У Запорізькій області під Мелітополем зникла 14-річна дівчина-підліток. Місцеві правоохоронці розшукують Чорноморченко Ольгу Володимирівну 2004 року народження, яка 7 листопада 2018 року зникла на території селища Мирний. Про це повідомляє "РIА Мелітополь" з посиланням на інформацію від Мелітопольського міського відділу поліції.

За наявними даними, троє дітей-підлітків втекли з центру реабілітації та гуляли по Мелітополю протягом двох днів. В їх числі була і Ольга. Ще 7 листопада близько 17:00 в Мелітопольський відділ поліції звернулася педагог КЗ "Мирненський центр соціальної реабілітації дітей" з заявою про те, що підлітки вирушили вранці в школу і де вони - невідомо. Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та встановили місцезнаходження дівчат 2003 - 2005 років народження.

Пошуки втікачів дівчат у поліцейських зайняли два дя. Вони опинилися в Мелітополі. 9 листопада їх повернули в центр соціальної реабілітації, повідомляє Мелітопольський міський відділ поліції. Однак Чорноморченко Олі серед них не було. Її шукають досі.

Нагадаємо, у Чернігівській області зник 14-річний хлопчик.

Раніше повідомлялося, що в Полтавській області разыскивают 15-річну дівчину Ковган Аліну Андріївну.

Також ми писали про те, що під Києвом розшукують зниклу 17-річну дівчину Віту Неділько, яка пропала ще 18 жовтня.

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Відео: РБК-Україна

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