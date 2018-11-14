Помогите найти: в Луганске сотрудники милиции разыскивают мать новорожденного

Фото: РБК-Украина

Женщина оставила ребенка возле детской больницы

Сотрудники луганской милиции, которые действуют в составе Объединенных сил, обращаются к гражданам за помощью в розыске женщины, которая оставила возле больницы новорожденного мальчика. Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook.

Инцидент произошел 13 ноября. В городе Лисичанск женщина оставила возле Луганской областной детской клинической больницы своего новорожденного мальчика. Ребенок родился примерно 11 ноября 2018.

"Уважаемые жители и гости города Лисичанск! Если Вы владеете любой информацией, которая поможет в розыске матери, которая бросила своего ребенка, просим Вас обращаться в Лисичанский отдел полиции (телефон дежурной части - 050-662-92-33) или по номеру 102", - указано в сообщении.

Скриншот поста: (facebook.com/pressjfo)

Напомним, что под Одессой пропала девушка-подросток. Сообщается, что Измаильским отделом полиции ГУНП в Одесской области разыскивается девушка, которая 11 ноября 2018 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Мы писали, что пропал ученик 8-го класса "Центра социально-психологической реабилитации детей". Как известно, в Черниговской области в селе Хмельница пропал 14-летний мальчик Михаил Валентинович Лисица. Об исчезновении ученика 8-го класса сообщил директор центра 6 ноября.

Еще ранее, поступила информация о том, что в субботу, 3 ноября, в Киеве пропала несовершеннолетняя школьница Ольга Тетюева. Об этом говорится на странице розыска детей ГУНП в Киеве.

Видео: (video.rbc.ua)