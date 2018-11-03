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Помогите найти: в Киеве пропала 14-летняя девочка (фото)

STYLERЖизнь    03.11.2018 - 10:04
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

При наличии информации обратитесь к правоохранителям

В субботу, 3 ноября, в Киеве пропала несовершеннолетняя школьница Ольга Тетюева. Об этом говорится на странице розыска детей ГУ НП в Киеве в Facebook.

"Внимание. Дарницким управлением полиции разыскивается несовершеннолетняя Тетюева Ольга Александровна. Дата рождения – 27 февраля 2004 года", - говорится в сообщении.

Более того, правоохранители обратились к украинцам, чтобы те обращались к ним при наличии какой-либо информации. Также они опубликовали фот пропавшей девушки. Как можно заметить, у нее длинные темные волосы.

Помогите найти: в Киеве пропала 14-летняя девочка (фото)

Фото пропавшей Ольги Тетюевой (facebook.com/rozsukkidskyiv)

Напомним, что в Броварах разыскивают 14-летнего подростка.

Ранее мы сообщали, что под Киевом из центра реабилитации пропал 12-летний мальчик.

Мы писали, что под Кропивницким уже 27-й день ищут пропавшую школьницу.

Видео: (video.rbc.ua)

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