Помогите найти: в Киеве пропала 14-летняя девочка (фото)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

При наличии информации обратитесь к правоохранителям

В субботу, 3 ноября, в Киеве пропала несовершеннолетняя школьница Ольга Тетюева. Об этом говорится на странице розыска детей ГУ НП в Киеве в Facebook.

"Внимание. Дарницким управлением полиции разыскивается несовершеннолетняя Тетюева Ольга Александровна. Дата рождения – 27 февраля 2004 года", - говорится в сообщении.

Более того, правоохранители обратились к украинцам, чтобы те обращались к ним при наличии какой-либо информации. Также они опубликовали фот пропавшей девушки. Как можно заметить, у нее длинные темные волосы.

Фото пропавшей Ольги Тетюевой (facebook.com/rozsukkidskyiv)

Напомним, что в Броварах разыскивают 14-летнего подростка.

Ранее мы сообщали, что под Киевом из центра реабилитации пропал 12-летний мальчик.

Мы писали, что под Кропивницким уже 27-й день ищут пропавшую школьницу.

<br>

Видео: (video.rbc.ua)