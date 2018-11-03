Допоможіть знайти: у Києві зникла 14-річна дівчинка (фото)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

При наявності інформації зверніться до правоохоронців

У суботу, 3 листопада, в Києві зникла неповнолітня школярка Ольга Тетюева. Про це йдеться на сторінці розшуку дітей ГУ НП у Києві в Facebook.

"Увага. Дарницьким управлінням поліції розшукується неповнолітня Тетюєва Ольга Олександрівна. Дата народження – 27 лютого 2004 року", - йдеться в повідомленні.

Більше того, правоохоронці звернулися до українців, щоб ті зверталися до них за наявності будь-якої інформації. Також вони опублікували фоп зниклої дівчини. Як можна помітити, у неї довге темне волосся.

Фото зниклої Ольги Тетюєвої (facebook.com/rozsukkidskyiv)

Нагадаємо, що у Броварах розшукують 14-річного підлітка.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом з центру реабілітації пропав 12-річний хлопчик.

Ми писали, що під Кропивницьким вже 27-й день шукають зниклу школярку.

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Відео: (video.rbc.ua)