ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Допоможіть знайти: у Києві зникла 14-річна дівчинка (фото)

STYLERЖиття    03.11.2018 - 10:04
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

При наявності інформації зверніться до правоохоронців

У суботу, 3 листопада, в Києві зникла неповнолітня школярка Ольга Тетюева. Про це йдеться на сторінці розшуку дітей ГУ НП у Києві в Facebook.

"Увага. Дарницьким управлінням поліції розшукується неповнолітня Тетюєва Ольга Олександрівна. Дата народження – 27 лютого 2004 року", - йдеться в повідомленні.

Більше того, правоохоронці звернулися до українців, щоб ті зверталися до них за наявності будь-якої інформації. Також вони опублікували фоп зниклої дівчини. Як можна помітити, у неї довге темне волосся.

Допоможіть знайти: у Києві зникла 14-річна дівчинка (фото)

Фото зниклої Ольги Тетюєвої (facebook.com/rozsukkidskyiv)

Нагадаємо, що у Броварах розшукують 14-річного підлітка.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом з центру реабілітації пропав 12-річний хлопчик.

Ми писали, що під Кропивницьким вже 27-й день шукають зниклу школярку.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Київрозыск
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся