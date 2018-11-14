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Допоможіть знайти: у Луганську співробітники міліції розшукують матір новонародженого

STYLERЖиття    14.11.2018 - 23:08
Допоможіть знайти: у Луганську співробітники міліції розшукують матір новонародженого
Фото: РБК-Україна

Жінка залишила дитину біля дитячої лікарні

Співробітники луганської міліції, які діють у складі Об'єднаних сил, звертаються до громадян за допомогою у розшуку жінки, яка залишила біля лікарні новонародженого хлопчика. Про це повідомляє Операція об'єднаних сил в Facebook.

Інцидент стався 13 листопада. У місті Лисичанськ жінка залишила біля Луганської обласної дитячої клінічної лікарні свого новонародженого хлопчика. Дитина народилася приблизно 11 листопада 2018.

"Шановні жителі та гості міста Лисичанськ! Якщо Ви володієте будь-якою інформацією, яка допоможе у розшуку матері, яка покинула свою дитину, просимо Вас звертатися до Лисичанського відділу поліції (телефон чергової частини - 050-662-92-33) або за номером 102", - зазначено у повідомленні.

Допоможіть знайти: у Луганську співробітники міліції розшукують матір новонародженого

Скріншот поста: (facebook.com/pressjfo)

Нагадаємо, що під Одесою пропала дівчина-підліток. Повідомляється, що Ізмаїльським відділом поліції ГУНП в Одеській області розшукується дівчина, яка 11 листопада 2018 року пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Ми писали, що пропав учень 8-го класу "Центру соціально-психологічної реабілітації дітей". Як відомо, у Чернігівській області в селі Хмільниця пропав 14-річний хлопчик Михайло Валентинович Лисиця. Про зникнення учня 8-го класу повідомив директор центру 6 листопада.

Ще раніше, надійшла інформація про те, що в суботу, 3 листопада, в Києві зникла неповнолітня школярка Ольга Тетюева. Про це йдеться на сторінці розшуку дітей ГУНП в Києві.

Відео: (video.rbc.ua)

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