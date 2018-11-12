Ушла из дома и не вернулась: под Одессой пропала девушка-подросток

Коллаж РБК-Украина

Одесская национальная полиция объявила в розыск несовершеннолетнюю девушку





Под Одессой правоохранители разыскивают девушку-подростка, о которой с минувшего воскресенья ничего не известно. В розыск объявлена Солоненко Юлия Алексеевна, 2002 года рождения, сообщается на сайте Национальной полиции.

Сообщается, что Измаильским отделом полиции ГУНП в Одесской области разыскивается девушка, которая 11 ноября 2018 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Фото: Розыск пропавшей девушки (od.npu.gov.ua)

Кроме фотографии девушки, известны следующие приметы: на вид около 16-17 лет, рост 175 см, среднего телосложения, длинные волосы, окрашенные в черный цвет, глаза зелено-голубого цвета.

Правоохранители обращаются за помощью к гражданам, которым что-либо известно о пропавшей девочке.

Если есть какие-либо данные о подростке, необходимо их предоставить в Измаильский ОП по телефонам: (04841) 7-53-63, (04841) 7-53-59, (04841) 5-14-08, (066) 213 -18-31, (096) 458-76-32, (093) 629-67-02, (098) 53-47-02 или 102.

Ранее сообщалось, что пропал ученик 8-го класса "Центра социально-психологической реабилитации детей". Как известно, в Черниговской области в селе Хмельница пропал 14-летний мальчик Михаил Валентинович Лисица.

Отмечается, что полиции сообщил об исчезновении ученика 8-го класса директор центра поздно вечером 6 ноября. Он рассказал, что мальчик самовольно оставил учебное заведение.

Еще ранее, поступила информация о том, что в субботу, 3 ноября, в Киеве пропала несовершеннолетняя школьница Ольга Тетюева. Об этом говорится на странице розыска детей ГУНП в Киеве.

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