Пішла з дому і не повернулася: під Одесою пропала дівчина-підліток

Колаж РБК-Україна

Одеська національна поліція оголосила в розшук неповнолітню дівчину





Під Одесою правоохоронці розшукують дівчину-підлітка, про яку з минулої неділі нічого не відомо. У розшук оголошена Солоненко Юлія Олексіївна, 2002 року народження, повідомляється на сайті Національної поліції.

Повідомляється, що Ізмаїльським відділом поліції ГУНП в Одеській області розшукується дівчина, яка 11 листопада 2018 року пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Фото: Розшук зниклої дівчини (od.npu.gov.ua)

Крім фотографії дівчини, відомі такі прикмети: на вигляд близько 16-17 років, зріст 175 см, середньої статури, довге волосся, пофарбовані в чорний колір, очі зелено-блакитного кольору.

Правоохоронці звертаються за допомогою до громадян, яким що-небудь відомо про зниклу дівчинку.

Якщо є які-небудь дані про підлітка, необхідно їх надати в Ізмаїльський ВП за телефонами: (04841) 7-53-63, (04841) 7-53-59, (04841) 5-14-08, (066) 213 -18-31, (096) 458-76-32, (093) 629-67-02, (098) 53-47-02 або 102.

Раніше повідомлялося, що пропав учень 8-го класу "Центру соціально-психологічної реабілітації дітей". Як відомо, у Чернігівській області в селі Хмільниця пропав 14-річний хлопчик Михайло Валентинович Лисиця.

Наголошується, що поліції повідомив про зникнення учня 8-го класу директор центру пізно ввечері 6 листопада. Він розповів, що хлопчик самовільно залишив навчальний заклад.

Ще раніше, надійшла інформація про те, що в суботу, 3 листопада, в Києві зникла неповнолітня школярка Ольга Тетюєва. Про це йдеться на сторінці розшуку дітей ГУНП в Києві.

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