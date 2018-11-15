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Пішли з дому: в Житомирській області шукають двох неповнолітніх братів (фото)

STYLERПотрібна допомога    15.11.2018 - 19:12
Пішли з дому: в Житомирській області шукають двох неповнолітніх братів (фото)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

У мережі розповіли, що хлопчики не перший раз збігають з дому до біологічної матері

У середу, 14 листопада двоє неповнолітніх братів Родіон і Дмитро Никоненко віком 13 і 11 років пішли з дому та не повернулися. Правоохоронці розповіли, що це не перший випадок втечі. Про це повідомляється в відділі комунікації поліції Житомирської області.

Брати проживають в с. Кодні і навчаються в місцевому загальноосвітньому закладі. 14 листопада, за повідомленням їх матері, хлопці пішли в школу і додому не повернулися. Неповнолітні брати і раніше залишали будинок на певний час. Батьки вважають, що діти можуть перебувати в обласному центрі.

Прикмети Родіона Никоненко: на вигляд близько 13-14 років, зріст 145 см, худорлявої статури. Був одягнений у чорний светр, темно-синю куртку, чорну шапку, темні джинси і кросівки.

Прикмети Дмитра Никоненка: на вигляд 11-12 років, зріст 140 см, середньої статури, светлорусый. Був одягнений у темно-синю кофту, джинси, коротку синю куртку, шапку рожевого кольору з синіми смугами, темно-сірі кросівки з бордовими вставками.

 

Фото: Родіон і Дмитро Никоненко (facebook.com/zhytomyr.police)

Поліція Житомирській області також розмістила публікацію з проханням про допомогу в розшуку в соціальній мережі Facebook. Під публікацією користувачі розповіли несподівані відомості про втечу хлопчиків.

Пішли з дому: в Житомирській області шукають двох неповнолітніх братів (фото)

Скріншот поста облікового запису facebook.com/zhytomyr.police

Користувачі повідомили, що раніше брати втікали до кровної матері.

"Останній раз їх знайшли в Коростені. Вони завжди біжать до біологічної матері", "Так може соціальній службі варто придивитися до прийомних батьків? Якщо ці дітки до матері тікають!!!" — пишуть в коментарях.

Пішли з дому: в Житомирській області шукають двох неповнолітніх братів (фото)

Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/zhytomyr.police

Нагадаємо, що у Лисичанську працівники міліції розшукують матір новонародженого.

Раніше ми писали, що під Одесою пропала дівчина-підліток.

Відео: (video.rbc.ua)

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