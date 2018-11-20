Допоможіть знайти: у Києві зникла 13-річна дівчинка

Фото: колаж РБК-Україна

Учениця ліцею сказала, що йде на прогулянку

У Києві в Дарницькому районі пропала безвісти 13-річна дівчинка - учениця ліцею № 303 Гришкова Христина Дмитрівна. Про це йдеться в повідомленні Служби пошуку дітей поліції Києва на сторінці в соцмережі Facebook.

Зазначається, що дівчинка вийшла з будинку по вулиці Драгоманова зі своєю подругою Веронікою. Сказала, що йде на прогулянку. Додому вона не повернулася.

Це сталося ще ввечері у суботу, 17 жовтня.

Христина Гришкова (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Також опубліковано прикмети Христини: зріст - 155-160 см, волосся довге, русяве. Була одягнена в білу кофту, чорні штани, зелений пуховик, бордові кросівки.

"При наявності будь-якої інформації про місцезнаходження дитини просять повідомляти за телефоном 102", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали про те, що 19 листопада неповнолітня дівчинка, мешканка Борисполя Марія Соколова вирушила в школу в Києві і не повернулася додому.

Як повідомлялося раніше, в Лисичанську працівники міліції розшукують матір новонародженого. Жінка залишила біля Луганської обласної дитячої клінічної лікарні свого новонародженого хлопчика. Дитина народилася 11 листопада 2018 року.

Нагадаємо, під Одесою пропала дівчина-підліток - Солоненко Юлія Олексіївна, 2002 року народження.

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Відео: РБК-Україна