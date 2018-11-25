Пропала в мае: в Киеве более полугода ищут пропавшую девушку

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что девушка проживала в Подольском районе города

В соцсетях призывают помочь найти девушку, которая разыскивается полицией более полугода. Нина Толмачева пропала в мае текущего года и пока не было никаких сведений о ее местонахождении. Пользователи Facebook призывают помочь любой информацией о ее местонахождении.

"Пропала девушка - Нина Юрьевна Толмачева (Бухамет), 24.09.1989 г.р. Проживала в Киеве, Подольский район. Пропала в мае 2018 года, на данный момент достоверной информации о ее местонахождении нет. Приметы: рост 160, глаза голубые, волосы темно-каштановые", — написала пользователь под ником Marina Vladi.

Фото: (facebook.com/marina.vladi.marina)

Она также добавила, что при наличии любой информации, касаемо местонахождения девушки, необходимо связаться с ней в сети.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/marina.vladi.marina

Позднее появилась информация, что пропавшая девушка уже найдена. Пользователь шамиль Абасов написал, что она сама пришла домой, а до этого "отрывалась с парнем на квартирке, телефон отключила что бы не беспокоили".

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

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Видео: (video.rbc.ua)