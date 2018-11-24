Помогите найти: в Днепре больше недели ищут 11-летнего мальчика

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что 17 ноября ребенок не вернулся домой

В Днепре ищут 11-летнего Ступака Олега Олеговича, который 17 ноября покинул дом и не вернулся. О продолжении поисков написали в отделе коммуникации розыска полиции Днепропетровской области в Facebook.

Сообщается, что мальчика видели на следующий день после побега из дома в компьютерном клубе. Уточняется, что это не первый побег 11-летнего Олега из дома.

"Ступак Олег Олегович, 11 лет оставил дом по адресу г.. Днепр, пер. Симферопольский, 17.11.2018. Видели 18.11 в компьютерном клубе в районе Нагорного рынка. Парень неоднократно оставлял дом", — написали в сообществе.

В полиции также уточнили приметы, по которым можно найти мальчика.

"Приметы: рост 130-140см, волосы светло-русые, прическа короткая, глаза большие серого цвета. Был одет: куртка черная с капюшоном, шапка коричневая со светлой полоской впереди, джинсы темно-синего цвета, ботинки светлого цвета. При себе телефон, рюкзака не было", — написали в полиции.

Фото: (facebook.com/Розшук дітей ГУНП у Дніпропетровській області за сприяння ПрАТ Київстар)

При наличии какой-либо информации о месте нахождения мальчика, срочно сообщайте полицию.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Розшук дітей ГУНП у Дніпропетровській області за сприяння ПрАТ Київстар

Напомним, что в Киеве мужчина выкрал трех несовершеннолетних детей.

Ранее мы писали о том, что 19 ноября несовершеннолетняя девочка, жительница Борисполя Мария Соколова отправилась в школу в Киеве и не вернулась домой.

Как сообщалось ранее, в Лисичанске сотрудники милиции разыскивают мать новорожденного.

Видео: РБК-Украина