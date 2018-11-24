ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Допоможіть знайти: у Дніпрі більше тижня шукають 11-річного хлопчика

STYLERЖиття    24.11.2018 - 14:57
Допоможіть знайти: у Дніпрі більше тижня шукають 11-річного хлопчика
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що 17 листопада дитина не повернулася додому

У Дніпрі шукають 11-річного Ступака Олега Олеговича, який 17 листопада пішов з дому і не повернувся. Про продовження пошуків написали у відділі комунікації розшуку поліції Дніпропетровської області в Facebook.

Повідомляється, що хлопчика бачили на наступний день після втечі з дому в комп'ютерному клубі. Уточнюється, що це не перша втеча 11-річного Олега з дому.

"Ступак Олег Олегович, 11 років залишив будинок за адресою м. Дніпро, пер. Симферопольский, 17.11.2018. Бачили 18.11 в комп'ютерному клубі в районі Нагорного ринку. Хлопець неодноразово залишав будинок", — написали у співтоваристві.

У поліції також уточнили прикмети, за якими можна знайти хлопчика.

"Прикмети: зріст 130-140см, волосся світло-русяве, коротка зачіска, очі великі сірого кольору. Був одягнений: чорна куртка з капюшоном, шапка, коричнева зі світлою смужкою попереду, джинси темно-синього кольору, черевики світлого кольору. При собі телефон, рюкзака не було", — написали у поліції.

 

Фото: (facebook.com/Розшук дітей ГУНП у Дніпропетровській області за сприяння ПрАТ Київстар)

При наявності будь-якої інформації про місце знаходження хлопчика, терміново повідомляйте поліцію.

Допоможіть знайти: у Дніпрі більше тижня шукають 11-річного хлопчика

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Розшук дітей ГУНП у Дніпропетровській області за сприяння ПрАТ Київстар

Нагадаємо, що у Києві чоловік викрав трьох неповнолітніх дітей.

Раніше ми писали про те, що 19 листопада неповнолітня дівчинка, мешканка Борисполя Марія Соколова вирушила в школу в Києві і не повернулася додому.

Як повідомлялося раніше, в Лисичанську працівники міліції розшукують матір новонародженого.

Відео: РБК-Україна

Новини України ФК Дніпророзыскфотопоискпропал ребенокДнипро
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся