Допоможіть знайти: у Дніпрі більше тижня шукають 11-річного хлопчика

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що 17 листопада дитина не повернулася додому

У Дніпрі шукають 11-річного Ступака Олега Олеговича, який 17 листопада пішов з дому і не повернувся. Про продовження пошуків написали у відділі комунікації розшуку поліції Дніпропетровської області в Facebook.

Повідомляється, що хлопчика бачили на наступний день після втечі з дому в комп'ютерному клубі. Уточнюється, що це не перша втеча 11-річного Олега з дому.

"Ступак Олег Олегович, 11 років залишив будинок за адресою м. Дніпро, пер. Симферопольский, 17.11.2018. Бачили 18.11 в комп'ютерному клубі в районі Нагорного ринку. Хлопець неодноразово залишав будинок", — написали у співтоваристві.

У поліції також уточнили прикмети, за якими можна знайти хлопчика.

"Прикмети: зріст 130-140см, волосся світло-русяве, коротка зачіска, очі великі сірого кольору. Був одягнений: чорна куртка з капюшоном, шапка, коричнева зі світлою смужкою попереду, джинси темно-синього кольору, черевики світлого кольору. При собі телефон, рюкзака не було", — написали у поліції.

Фото: (facebook.com/Розшук дітей ГУНП у Дніпропетровській області за сприяння ПрАТ Київстар)

При наявності будь-якої інформації про місце знаходження хлопчика, терміново повідомляйте поліцію.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Розшук дітей ГУНП у Дніпропетровській області за сприяння ПрАТ Київстар

Нагадаємо, що у Києві чоловік викрав трьох неповнолітніх дітей.

Раніше ми писали про те, що 19 листопада неповнолітня дівчинка, мешканка Борисполя Марія Соколова вирушила в школу в Києві і не повернулася додому.

Як повідомлялося раніше, в Лисичанську працівники міліції розшукують матір новонародженого.

Відео: РБК-Україна