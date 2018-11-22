Помогите найти: в Киеве мужчина выкрал трех несовершеннолетних детей

Коллаж (РБК-Украина)

Злоумышленник увел детей в неизвестном направлении из их дома

В Киеве произошел вопиющий инцидент. 34-летний мужчина похитил сразу троих несовершеннолетних мальчиков. Злоумышленник увез детей в неизвестном направлении, об этом сообщило ГУ Нацполиции Киева в группе "Служба розыска детей" на Facebook.

В сообщении написали, что правоохранители из Шевченковского полицейского управления разыскивают троих несовершеннолетних детей. В розыск объявлен 14-летний Максим Акаемов, семилетний Егор Акаемов и четырехлетний Тихон Овчаренко.

Фото: в Киеве 34-летний мужчина увел в неизвестном направлении трех детей (facebook.com/rozsukkidskyiv)

Известно, что 34-летний Дмитрий Евгеньевич Овчаренко забрал мальчишек из дома по месту их проживания и отправился с ними в неизвестном направлении. До сих пор о месте нахождения похитителя и детей ничего не известно.

Если есть какая-то информация о том, где сейчас мальчики, попросили сообщать в полицию по номеру 102.

Напомним, 20 ноября мы писали, что в Дарницком районе Киева пропала без вести 13-летняя девочка. Она вышла на прогулку с подругой, но домой так и не вернулась.

Ранее мы писали о том, что 19 ноября несовершеннолетняя девочка, жительница Борисполя Мария Соколова отправилась в школу в Киеве и не вернулась домой.

Как сообщалось ранее, в Лисичанске сотрудники милиции разыскивают мать новорожденного. Женщина оставила возле Луганской областной детской клинической больницы своего новорожденного мальчика. Ребенок родился 11 ноября 2018 года.

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Видео: РБК-Украина