Допоможіть знайти: у Києві чоловік викрав трьох неповнолітніх дітей

Колаж (РБК-Україна)

Зловмисник забрав дітей в невідомому напрямі з їх будинку

У Києві стався кричущий інцидент. 34-річний чоловік викрав відразу трьох неповнолітніх хлопчиків. Зловмисник відвіз дітей в невідомому напрямку, про це повідомило ГУ Нацполиции Києва в групі "Служба розшуку дітей" на Facebook.

В повідомленні написали, що правоохоронці з Шевченківського поліцейського управління розшукують трьох неповнолітніх дітей. У розшук оголошений 14-річний Максим Акайомов, семирічний Єгор Акайомов і чотирирічний Тихон Овчаренко.

Фото: у Києві 34-річний чоловік відвів у невідомому напрямку трьох дітей (facebook.com/rozsukkidskyiv)

Вiдомо, що 34-річний Дмитро Євгенович Овчаренко забрав хлопців з будинку за місцем їх проживання і вирушив з ними в невідомому напрямку. Досі про місце знаходження викрадача і дітей нічого не відомо.

Якщо є якась інформація про те, де зараз хлопчики, попросили повідомляти в поліцію за номером 102.

Нагадаємо, 20 листопада ми писали, що у Дарницькому районі Києва пропала безвісти 13-річна дівчинка. Вона вийшла на прогулянку з подругою, але додому так і не повернулася.

Раніше ми писали про те, що 19 листопада неповнолітня дівчинка, мешканка Борисполя Марія Соколова вирушила в школу в Києві і не повернулася додому.

Як повідомлялося раніше, в Лисичанську працівники міліції розшукують матір новонародженого. Жінка залишила біля Луганської обласної дитячої клінічної лікарні свого новонародженого хлопчика. Дитина народилася 11 листопада 2018 року.

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Відео: РБК-Україна