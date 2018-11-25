Пропала в травні: у Києві понад півроку шукають зниклу дівчину

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що дівчина проживала у Подільському районі міста

У соцмережах закликають допомогти знайти дівчину, яка розшукується поліцією більше півроку. Ніна Толмачова пропала в травні поточного року і поки що не було жодних відомостей про її місцезнаходження. Користувачі Facebook закликають допомогти будь-якою інформацією про її місцезнаходження.

"Пропала дівчина - Ніна Юріївна Толмачова (Бухамет), 24.09.1989 р. н. Проживала у Києві, Подільський район. Пропала в травні 2018 року, на даний момент достовірної інформації про її місцезнаходження немає. Прикмети: зріст 160, очі блакитні, волосся темно-каштанове", — написала користувач під ніком Marina Vladi.

Фото: (facebook.com/marina.vladi.marina)

Вона також додала, що за наявності будь-якої інформації щодо місцезнаходження дівчини, необхідно зв'язатися з нею в мережі.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/marina.vladi.marina

Пізніше з'явилася інформація, що зникла дівчина вже знайдена. Користувач Шаміль Абасов написав, що вона сама прийшла додому, а до цього "відривалася з хлопцем на квартирці, телефон відключила що б не турбували".

Скрiншот коментарiв (facebook.com/KyivOperativ)

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Відео: (video.rbc.ua)