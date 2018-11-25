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"Умоляю, помогите найти": в Киеве таинственно исчезла 16-летняя девочка

STYLERНужна помощь    25.11.2018 - 09:39
"Умоляю, помогите найти": в Киеве таинственно исчезла 16-летняя девочка
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что девушку последний раз видели около посольства США

23 ноября Синицкая Камила вышла из дома и не вернулась обратно. Спустя два дня родители подали заявление в полицию о розыске 16-летней дочери. Известно, что последний раз девушку видеои около посольства США в Киеве. Об этом рассказывается в публикации сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

&quot;Умоляю, помогите найти&quot;: в Киеве таинственно исчезла 16-летняя девочка

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

"Умоляю, помогите найти дочь - Синицкую Камилу. 16 лет, рост 176 см, была одет в красный пуховик, серые брюки, черного цвета сапоги, шарф, коричневая вязаная шапка, цветастый серый рюкзак. 23.11.18 вышла из школы Лысенко, которая на ул. Шамрила около 20:00. Последний раз ее видели около 23:00 у посольства США по ул. Сикорского", - написали в сообществе.

&quot;Умоляю, помогите найти&quot;: в Киеве таинственно исчезла 16-летняя девочка

Фото: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

При наличии любой информациио местонахождении девочки сообщайте отцу - Синицькому Руслану по номеру 067-693-16-90 или в полицию 102.

&quot;Умоляю, помогите найти&quot;: в Киеве таинственно исчезла 16-летняя девочка

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что в Днепре больше недели ищут 11-летнего мальчика. Розыски продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выкрал трех несовершеннолетних детей.

Видео: (video.rbc.ua)

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