"Благаю, допоможіть знайти": у Києві таємничо зникла 16-річна дівчинка

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що дівчину останній раз бачили біля посольства США

23 листопада Синицька Каміла вийшла з дому і не повернулася назад. Через два дні батьки подали заяву в поліцію про розшук 16-річної дочки. Відомо, що востаннє дівчину відео біля посольства США в Києві. Про це розповідається в публікації спільноти "Київ оперативний" у Facebook.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

"Благаю, допоможіть знайти дочку - Синицкую Камілу. 16 років, зріст 176 см, була одягнена у червоний пуховик, сірі брюки, чорного кольору чоботи, шарф, чорна в'язана шапка, квітчастий сірий рюкзак. 23.11.18 вийшла зі школи Лисенко, яка на вул. Шамрила близько 20:00. Останній раз її бачили близько 23:00 біля посольства США по вул. Сікорського", - написали у співтоваристві.

Фото: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

При наявності будь информациио місцезнаходження дівчинки повідомляйте батькові - Синицькому Руслану за номером 067-693-16-90 або в поліцію 102.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що у Дніпрі більше тижня шукають 11-річного хлопчика. Розшуки тривають.

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Відео: (video.rbc.ua)