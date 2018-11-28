Допоможіть знайти: під Києвом шукають 14-річного підлітка

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що дитина самовільно залишила місце проживання

У вівторок ввечері, 27 листопада, Булах Владислав Олексійович, вихованець дитячого будинку в с. Светільня, Броварський Район Київської області, самовільно залишив місце проживання. Про зникнення дитини повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Броварським ВП розшукується Булах Владислав Олексійович, 14 років, який близько 19:30 27.11.18. самовільно покинув дитячий будинок сімейного типу "Афоніних" в с. Светильня та його місцезнаходження не відомо", – пишуть у співтоваристві.

Також, адміністрація дитячого будинку додала прикмети неповнолітнього.

"Прикмети: на вигляд 13-14 років, ріст 150 см, худорлявої статури, обличчя - овальне, волосся - біле (світле), короткі з боків, спереду видовжені, очі — сіро-блакитні, губи — середні. Одягнений: куртка сірого кольору довжиною до стегон, з капюшоном, шарф-снуд сіро-зеленого кольору, штани в обтягування чорного кольору, кросівки чорного кольору, без сумки", — написали в групі.

До публікації була прикріплена фотографія розшукуваного Владислава Булаха.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

При наявності будь-якої інформації щодо місцезнаходження дитини, слід повідомити в поліцію за номером 102.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що у Києві понад півроку шукають зниклу дівчину.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік викрав трьох неповнолітніх дітей.

Відео: (video.rbc.ua)