"Нічого не пам'ятає": у Києві шукають родичів загубленої пенсіонерки

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Жінка не має притулку в Києві і зі вчорашнього дня шукає свого сина

У вівторок, 27 листопада, на території ЖК Софія і ЖК Софіївська Слобідка загубилася літня жінка віком близько 80 років. Вона шукає свого сина, який живе орієнтовно в зазначених районах. Зв'язатися з родичами не може — телефон вкрали. Публікацію з проханням про допомогу розмістили в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

"Відучора (27.11.2018) у нас по Софіївській Борщагівці, а саме по території РК Софія і ЖК Софіївська Слобідка ходить жінка пенсійного віку (ніби як під 80). Вона нібито шукає свого син - Дроботько Віталія Павловича. Каже, що помилилася адресою, а телефон у неї вкрали. Сама ніби як з Полтави. Можливо, втрата пам'яті. Ні номерів, ні адрес, нічого не пам'ятає. Патруль чомусь теж не приїжджає. Можливо, хтось знає сина, або цю жінку, яка шукала когось з таким прізвищем", – написали у співтоваристві.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

До публікації прикріпили фотографію жінки.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що батько забрав дитину у няні і відвіз у невідомому напрямку. У мережі закликали допомогти знайти дитину.

Також ми повідомляли, що під Києвом шукають 14-річного підлітка.

Відео: РБК-Україна