Допоможіть знайти: у Києві зникла літня жінка

Колаж (РБК-Україна)

У жінки проблеми з пам'яттю

У Києві розшукується зникла Виговська Галина Сергіївна, 1946 року народження, яка 4 січня 2019 року вийшла з дому та досі не повернулася. Вона проживає на вулиці Ентузіастів, номер будинку не повідомляється, пишуть на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

Прикмети літньої жінки: вона невисокого зросту, приблизно 1,50 м. Одягнена в шубу коричневого кольору. При собі могла мати ключі з шпилькою. У неї є проблеми з пам'яттю. Вона може зациклитися на одному слові і повторювати його з різною інтонацією. На всі питання відповідає "ні".

Фото: Зникла Вигівська Галина Сергіївна (facebook.com/KyivOperativ)

Всім, хто що-небудь знає про місцезнаходження зниклої, просять негайно повідомити в групу "Київ Оперативний.

Нагадаємо, що в місті Бровари (Київська область) поліція розшукує 12-річну Валерію Молько, яка зникла 3 січня.

Також ми писали про те, що поліція Одеської області просить допомогти знайти 13-річну дівчинку Христину Коробер, яка 19 грудня 2018-го пішла з дому та не повернулася.