Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя девочка

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Неравнодушных украинцев просят о помощи

В городе Бровары (Киевская область) полиция разыскивает 12-летнюю Валерию Молько, которая пропала 3 января. Всех неравнодушных просят помочь и сообщить в случае, если ребенка удастся найти. Об этом информирует Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

Отмечается, что ближе к вечеру девочка оставила палату Броварского центра "Детская больница", которая находится по улице Ярослава Мудрого, 47. На данный момент местонахождение девочки неизвестно.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

"Приметы: на вид 14-16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, длиной сзади до шеи, спереди - удлиненные и зачесанные на бок, окрашенные в розовый цвет, глаза голубые, губы средние", - указано в сообщении.

Одета девочка была в пуховик черного цвета с металлическими застежками и капюшоном, обшитым мехом рыжего цвета, брюки черного цвета в облипку, сапоги зимние коричневого цвета.

Скриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Как сообщалось ранее, недавно в Шепетовском районе Хмельницкой области пропала 16-летняя Алла Кузнецова.

Также мы писали о том, что полиция Одесской области просит помочь найти 13-летнюю девочку Кристину Коробер, которая 19 декабря 2018-го ушла из дома и не вернулась.

Напомним также, что в Закарпатской области в Мукачевском районе в городе Чинадиево 14 декабря пропал подросток - 14-летняя девочка Тымовка Светлана.