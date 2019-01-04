ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя девочка

STYLERЖизнь    04.01.2019 - 12:46
Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя девочка
Коллаж РБК-Украина

Неравнодушных украинцев просят о помощи

В городе Бровары (Киевская область) полиция разыскивает 12-летнюю Валерию Молько, которая пропала 3 января. Всех неравнодушных просят помочь и сообщить в случае, если ребенка удастся найти. Об этом информирует Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

Отмечается, что ближе к вечеру девочка оставила палату Броварского центра "Детская больница", которая находится по улице Ярослава Мудрого, 47. На данный момент местонахождение девочки неизвестно.

Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя девочкаФото: (facebook.com/KyivOperativ)

"Приметы: на вид 14-16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, длиной сзади до шеи, спереди - удлиненные и зачесанные на бок, окрашенные в розовый цвет, глаза голубые, губы средние", - указано в сообщении.

Одета девочка была в пуховик черного цвета с металлическими застежками и капюшоном, обшитым мехом рыжего цвета, брюки черного цвета в облипку, сапоги зимние коричневого цвета.

Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя девочкаСкриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Как сообщалось ранее, недавно в Шепетовском районе Хмельницкой области пропала 16-летняя Алла Кузнецова

Также мы писали о том, что полиция Одесской области просит помочь найти 13-летнюю девочку Кристину Коробер, которая 19 декабря 2018-го ушла из дома и не вернулась. 

Напомним также, что в Закарпатской области в Мукачевском районе в городе Чинадиево 14 декабря пропал подросток - 14-летняя девочка Тымовка Светлана

Помогите найти: в Киеве мужчина выкрал трех несовершеннолетних детей Помогите найти: в Киеве пропала 13-летняя девочка
Новости Украины помогите найти
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь