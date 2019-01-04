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Допоможіть знайти: у Києві пропала 12-річна дівчинка

STYLERЖиття    04.01.2019 - 12:46
Допоможіть знайти: у Києві пропала 12-річна дівчинка
Колаж РБК-Україна

Небайдужих українців просять про допомогу

У місті Бровари (Київська область) поліція розшукує 12-річну Валерію Молько, яка зникла 3 січня. Усіх небайдужих просять допомогти і повідомити в разі, якщо дитину вдасться знайти. Про це інформує Київ Оперативний в соціальній мережі Facebook.

Наголошується, що ближче до вечора дівчинка залишила палату Броварського центру "Дитяча лікарня", яка знаходиться по вулиці Ярослава Мудрого, 47. На даний момент місцезнаходження дівчинки невідомо.

Допоможіть знайти: у Києві пропала 12-річна дівчинкаФото: (facebook.com/KyivOperativ)

"Прикмети: на вигляд 14-16 років, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, довжиною ззаду до шиї, спереду - подовжене і зачесане на бік, пофарбоване в рожевий колір, очі блакитні, губи середні", - зазначено в повідомленні.

Дівчинка була одягнена у пуховик чорного кольору з металевими застібками і капюшоном, обшитим хутром рудого кольору, брюки чорного кольору в облипку, чоботи зимові коричневого кольору.

Допоможіть знайти: у Києві пропала 12-річна дівчинкаСкріншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Шепетівському районі Хмельницької області зникла 16-річна Алла Кузнєцова.

Також ми писали про те, що поліція Одеської області просить допомогти знайти 13-річну дівчинку Христину Коробер, яка 19 грудня 2018-го пішла з дому і не повернулася.

Нагадаємо також, що в Закарпатській області в Мукачівському районі в місті Чинадієво 14 грудня пропав підліток - 14-річна дівчинка Тимовка Світлана.

Допоможіть знайти: у Києві чоловік викрав трьох неповнолітніх дітей Допоможіть знайти: у Києві зникла 13-річна дівчинка
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