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Помогите найти: в Хмельницкой области пропала девочка

STYLERНужна помощь    24.12.2018 - 10:49
Помогите найти: в Хмельницкой области пропала девочка
Коллаж РБК-Украина

Девушка поздно ночью вышла из бара в Шепетовке и исчезла

В Шепетовском районе Хмельницкой области пропала 16-летняя Алла Кузнецова. Об этом сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в Хмельницкой области" в социальной сети Facebook.

16-летняя жительница села Дубиевка Шепетовского района Хмельницкой области пропала ночью 23 декабря. Как сообщается, девушка около часа ночи вышла из местного бара "Юность", который расположен на улице Вали Котика, 2 в Шепетовке, и исчезла в неизвестном направлении.

Помогите найти: в Хмельницкой области пропала девочка

Фото: Алла Кузнецова (facebook.com/Служба поиска детей)

Родственники обратились в полицию, так связаться с девушкой по мобильному телефону невозможно. Опрос очевидцев также ничего не дал и более суток полиция не может установить местонахождение подростка.

На вид Алле Кузнецовой около 16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые.

На девушке были надеты оранжевые джинсы, длинная темно-синяя куртка с капюшоном и обувь черного цвета.

 "Всех, кто владеет информацией о ее возможном месте нахождения, просят сообщить в Шепетовский ОП ГУНП в Хмельницкой области по телефону: 0684295552 или по телефону горячей линии – 102", - сказано в сообщении службы розыска детей.

Помогите найти: в Хмельницкой области пропала девочка

Скриншот поста (facebook.com/Поиск детей ГУНП в Хмельницкой области при поддержке Киевстар)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харьковской области разыскивали 15-летнюю Елизавету Мажирину.

А также рассказывали о том, что в Одесской области просили помочь найти 13-летнюю Кристину Коробер, которая рано утром ушла в школу и пропала.

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