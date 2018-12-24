Помогите найти: в Хмельницкой области пропала девочка

Девушка поздно ночью вышла из бара в Шепетовке и исчезла
В Шепетовском районе Хмельницкой области пропала 16-летняя Алла Кузнецова. Об этом сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в Хмельницкой области" в социальной сети Facebook.
16-летняя жительница села Дубиевка Шепетовского района Хмельницкой области пропала ночью 23 декабря. Как сообщается, девушка около часа ночи вышла из местного бара "Юность", который расположен на улице Вали Котика, 2 в Шепетовке, и исчезла в неизвестном направлении.
Фото: Алла Кузнецова (facebook.com/Служба поиска детей)
Родственники обратились в полицию, так связаться с девушкой по мобильному телефону невозможно. Опрос очевидцев также ничего не дал и более суток полиция не может установить местонахождение подростка.
На вид Алле Кузнецовой около 16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые.
На девушке были надеты оранжевые джинсы, длинная темно-синяя куртка с капюшоном и обувь черного цвета.
"Всех, кто владеет информацией о ее возможном месте нахождения, просят сообщить в Шепетовский ОП ГУНП в Хмельницкой области по телефону: 0684295552 или по телефону горячей линии – 102", - сказано в сообщении службы розыска детей.
Скриншот поста (facebook.com/Поиск детей ГУНП в Хмельницкой области при поддержке Киевстар)
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