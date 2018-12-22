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Помогите найти: в Харьковской области пропала девушка

STYLERЖизнь    22.12.2018 - 22:48
Помогите найти: в Харьковской области пропала девушка
Коллаж (РБК-Украина)

Девушка 2003 года рождения

В Харьковской области в городе Изюм разыскивают Елизавету Мажирину, которая 9 декабря ушла из дому и до сих пор ее местонахождение не известно. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской области. Девушка родилась в 2003 году.

Приметы девушки: на вид 15-20 лет, рост около 165 см, волосы крашеные рыжие, глаза карие.У девушки шрам на лице, а именно над верхней губой слева.   

Была одета в черную куртку, черные лосины, блузку черного цвета с цветами, шапку бежевую. Девушка носит очки.          

Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Изюмский отдел полиции по телефонам: 0996412094, 102 или другим доступным способом.

Помогите найти: в Харьковской области пропала девушкаФото: Елизавета Мажирина (hk.npu.gov.ua)

Напомним, что полиция Одесской области просит помочь найти 13-летнюю девочку Кристину Коробер, которая ушла из дома и не вернулась..

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