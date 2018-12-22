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Допоможіть знайти: в Харківській області пропала дівчина

STYLERЖиття    22.12.2018 - 22:48
Допоможіть знайти: в Харківській області пропала дівчина
Колаж (РБК-Україна)

Дівчина 2003 року народження

У Харківській області в місті Ізюм розшукують Єлизавету Мажирину, яка 9 грудня пішла з дому і до цього часу її місцезнаходження не відомо. Про це повідомляє прес-служба Харківської області. Дівчина народилася в 2003 році.

Прикмети дівчини: на вигляд 15-20 років, зріст близько 165 см, волосся фарбоване руде, очі карі.У дівчини шрам на обличчі, а саме над верхньою губою зліва.

Була одягнена в чорну куртку, чорні лосини, блузку чорного кольору з квітами, шапку бежеву. Дівчина носить окуляри.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваної, просимо повідомити Ізюмський відділ поліції по телефонам: 0996412094, 102 або іншим доступним способом.

Допоможіть знайти: в Харківській області пропала дівчинаФото: Єлизавета Мажирина (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що поліція Одеської області просить допомогти знайти 13-річну дівчинку Христину Коробер, яка пішла з дому та не повернулася..

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