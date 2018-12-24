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Допоможіть знайти: у Хмельницькій області зникла дівчинка

STYLERПотрібна допомога    24.12.2018 - 10:49
Допоможіть знайти: у Хмельницькій області зникла дівчинка
Колаж РБК-Україна

Дівчина пізно вночі вийшла з бару в Шепетівці і зникла

У Шепетівському районі Хмельницької області зникла 16-річна Алла Кузнєцова. Про це повідомили на сторінці "Розшук дітей ГУНП в Хмельницькій області" в соціальній мережі Facebook.

16-річна жителька села Дубіївка Шепетівського району Хмельницької області зникла вночі 23 грудня. Як повідомляється, дівчина близько першої години ночі вийшла з місцевого бару "Юність", який розташований на вулиці Валі Котика, 2 в Шепетівці, і зникла в невідомому напрямку.

Допоможіть знайти: у Хмельницькій області зникла дівчинка

Фото: Алла Кузнєцова (facebook.com/Служба пошуку дітей)

Родичі звернулися в поліцію, так зв'язатися з дівчиною по мобільному телефону неможливо. Опитування очевидців також нічого не дав і більше доби поліція не може встановити місцезнаходження підлітка.

На вигляд Аллі Кузнєцовій близько 16 років, зріст 165 см, худорлявої статури, волосся довге, темно-русяве.

На дівчині були вдягнені помаранчеві джинси, довга темно-синя куртка з капюшоном і взуття чорного кольору.

"Всіх, хто володіє інформацією про можливе місце знаходження, просять повідомити у Шепетівський ВП ГУНП в Хмельницькій області за телефоном: 0684295552 або за телефоном гарячої лінії – 102", - сказано в повідомленні служби розшуку дітей.

Допоможіть знайти: у Хмельницькій області зникла дівчинка

Скріншот поста (facebook.com/Пошук дітей ГУНП в Хмельницькій області за підтримки Київстар)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Харківській області розшукували 15-річну Єлизавету Мажирину.

А також розповідали про те, що в Одеській області просили допомогти знайти 13-річну Христину Коробер, яка рано вранці пішла до школи і зникла.

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