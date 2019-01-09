Допоможіть знайти: у Києві зник 15-річний підліток

При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження хлопця, просять звернутися в поліцію
У Києві пропав безвісти 15-річний Сухачев Роман Юрійович (2003 р. н.). Хлопця в розшук огололосило Дарницьке управління поліції. Про це повідомив ресурс "ДТП KIEV UA в Facebook.
За повідомленням поліції Роман пішов з дому 7 січня і досі не повернувся.
Роман Сухачев (facebook.com/dtp.kiev.ru)
Поліція також дала фото і прикмети неповнолітнього.
Роман має зріст 180 см, худорлявої статури.
Волосся - русяве, носить окуляри.
На момент зникнення був одягнений у чорні джинси, темно-синій гольф, зимову куртку бордового кольору, чорну шапка.
Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про можливе місцезнаходження хлопчика, дзвонити на гарячу лінію "102".
Раніше ми писали про зникнення літньої жінки в Києві, у якої проблеми з пам'яттю.
Також поліція розшукує 12-річну дівчинку, зниклу в Броварах Київської області.
Нагадаємо, нещодавно назвали причину, по якій зниклий 30 років тому в Афганістані українець може не повернутися додому.