Помогите найти: 19-летний киевлянин ушел из дома и не вернулся

Коллаж РБК-Украина

Неравнодушных украинцев просят помочь с поисками

10 января из киевской квартиры по улице Эспланадная, 32 ушел 19-летний парень. Отмечается, что к данному моменту пропавшего так и не нашли. Об этом информирует Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

"Внимание! Розыск! Вчера в 23:00 ушел из дому (Эспланадная, 32) и до сих пор не вернулся Мирутенко Евгений Владимирович, 1999 года рождения", - указано в сообщении.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

По данному описанию парень был одет в тёплую куртку темного цвета и джинсы. Волосы кучерявые, рост высокий - 190 см. Также отмечается худощавое телосложение и вес около 70 кг.

"Просьба ко всем кто владеет какой-либо информацией, которая может помочь найти Евгения, позвонить 102 или написать нам в личные сообщения. Спасибо", - написано в посте.

Скриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что под Киевом похитили молодого парня. Николая схватили около его магазина пива "Хмельной" по адресу Богдана Хмельницкого, 5. Торговая точка находится рядом с ЖК "Петровский квартал".

Ранее в Киеве пропал 15-летний подросток. По сообщению полиции Роман ушел из дома 7 января и до сих пор не вернулся.

Мы писали, недавно назвали причину, по которой пропавший 30 лет назад в Афганистане украинец может не вернуться домой.