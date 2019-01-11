"Внимание! Розыск!": под Киевом похитили молодого парня (видео)

Коллаж РБК-Украина

Полиции известна марка и номер автомобиля, на котором увезли парня

Вчера, 10 января под Киевом в селе Святопетровское неизвестные люди похитили и увезли молодого человека. Об этом сообщил ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

Парня зовут Николай Киликов, ему 24 года. Полиции стало известно, что его силой затолкнули в автомобиль марки "Citroen", модель "Space Tourer", 2016 года выпуска, темно-коричневого цвета с номерным знаком AA5234BX и увезли в неизвестном направлении. До этого времени связи с Николаем нет.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Николая схватили около его магазина пива "Хмельной" по адресу Богдана Хмельницкого, 5. Торговая точка находится рядом с ЖК "Петровский квартал".

Живет Николай не рядом с местом происшествия, находился там по рабочим вопросам. Был одет в черную куртку и серые спортивные кроссовки.

Сестра и девушка похищенного просят всех посодействовать поиску и распространять информацию о марке авто и о похищении. План-перехват по поиску авто результатов пока не дал.

В открытой базе автомобильных номеров МВД номер машины, на которой похитили молодого человека, не числится, из-чего следует, что номера на авто "левые".

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить в полицию на гарячую линию "102" или по номеру +38(095) 851-40-40.

Также в распоряжение полиции попало видео с места похищения, на котором видно авто похитителей.

Видео: facebook.com/KyivOperativ/

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Кабмин предлагает ВР усилить ответственность за международное похищение детей.

Также мы писали о том, что в Черкассах злоумышленник "по ошибке" похитил парня и требовал за него выкуп.