"Увага! Розшук!": під Києвом викрали молодого хлопця (відео)

Колаж РБК-Україна

Поліції відома марка і номер автомобіля, на якому відвезли хлопця

Вчора, 10 січня під Києвом у селі Святопетровское невідомі люди викрали і відвезли молодого чоловіка. Про це повідомив ресурс "Київ Оперативний" в Facebook.

Хлопця звуть Микола Киликов, йому 24 роки. Поліції стало відомо, що його силою заштовхнули в автомобіль марки "Citroen", модель "Space Tourer", 2016 року випуску, темно-коричневого кольору з номерним знаком AA5234BX і відвезли в невідомому напрямку. До цього часу зв'язку з Миколою немає.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Миколу схопили біля його магазину пива "Хмільний" за адресою Богдана Хмельницького, 5. Торгова точка знаходиться поруч з ЖК "Петровський квартал".

Живе Микола не поруч з місцем події, перебував там по робочим питанням. Був одягнений у чорну куртку і сірі спортивні кросівки.

Сестра і дівчина викраденого просять усіх посприяти пошуку і поширювати інформацію про марку авто і про викрадення. План-перехоплення з пошуку авто результатів поки не дав.

У відкритій базі автомобільних номерів МВС номер машини, на якій викрали молодого чоловіка, не числиться, з чого випливає, що номери на авто "ліві".

Усіх, хто володіє якоюсь інформацією, просять повідомити в поліцію на гарячу лінію "102" або за номером +38(095) 851-40-40.

Також в розпорядження поліції потрапило відео з місця викрадення, на якому видно авто викрадачів.

Відео: facebook.com/KyivOperativ/

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Кабмін пропонує ВР посилити відповідальність за міжнародне викрадення дітей.

Також ми писали про те, що в Черкасах зловмисник "помилково" викрав хлопця і вимагав за нього викуп.