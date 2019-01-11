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Допоможіть знайти: 19-річний киянин пішов з дому і не повернувся

STYLERЖиття    11.01.2019 - 14:35
Допоможіть знайти: 19-річний киянин пішов з дому і не повернувся
Колаж РБК-Україна

Небайдужих українців просять допомогти з пошуками

10 січня з київської квартири по вулиці Еспланадна, 32 пішов 19-річний хлопець. Зазначається, що до даного моменту хлопця так і не знайшли. Про це інформує Київ Оперативний в соціальній мережі Facebook.

"Увага! Розшук! Вчора о 23:00 пішов з дому (Еспланадна, 32) і досі не повернувся Мирутенко Євген Володимирович, 1999 року народження", - зазначено в повідомленні.

Допоможіть знайти: 19-річний киянин пішов з дому і не повернувсяФото: (facebook.com/KyivOperativ)

За даним описом хлопець був одягнений у теплу куртку темного кольору і джинси. Волосся кучеряве, зріст високий - 190 см. Також наголошується, що він має худорляву статуру і вагу близько 70 кг.

"Прохання до всіх хто володіє будь-якою інформацією, яка може допомогти знайти Євгена, зателефонувати 102 або написати нам в особисті повідомлення. Спасибі", - написано в пості.

Допоможіть знайти: 19-річний киянин пішов з дому і не повернувся

Скріншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що під Києвом викрали молодого хлопця. Миколая схопили біля його магазину пива "Хмільний" за адресою Богдана Хмельницького, 5. Торгова точка знаходиться поруч з ЖК "Петровський квартал".

Раніше у Києві зник 15-річний підліток. За повідомленням поліції Роман пішов з дому 7 січня і досі не повернувся.

Ми писали, нещодавно назвали причину, по якій зниклий 30 років тому в Афганістані українець може не повернутися додому.

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