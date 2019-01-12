Допоможіть знайти: у Києві розшукують зниклого в травні чоловіка

Колаж (РБК-Україна)

Чоловік зник ще у травні 2018 року

У Києві продовжують шукати зниклого Савченко Валентина Віталійовича, який пропав 25 травня 2018 року і дотепер про його местонахожднении нічого не відомо. Востаннє чоловіка бачили біля метро "Святошино" 25 травня. Про це пишуть на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

Він був одягнений: чорні брюки, теніска в синю клітку, сині мокасини і чорний блайзер.

На правій руці вище ліктя) тату у вигляді вогню. На голові багато шрамів. Чоловік сильно заїкається. Можливі провали в пам'яті.

Якщо вам що-небудь відомо про цю людину, повідомте, будь ласка, за цим номером.

067-439-87-51 Марія (дружина).

Фото: Савченко Валентин Віталійович (facebook.com/KyivOperativ)

Як раніше ми писали, 19-річний киянин пішов з дому та не повернувся.

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