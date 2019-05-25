ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Допоможіть врятувати: 4-річному Дмитрику потрібна допомога в боротьбі з раком

STYLERПотрібна допомога    25.05.2019 - 10:31
Допоможіть врятувати: 4-річному Дмитрику потрібна допомога в боротьбі з раком
Чотирирічному хлопчику потрібна допомога для лікування раку (колаж: РБК-Україна)

Хлопчикові нещодавно діагностували лейкемію

Чотирирічний Діма Орловський потребує допомоги українців. Хлопчик наполегливо бореться з раком - йому діагностували B-зрілоклітинну лейкемію. Дитина з початку травня цього року проходить лікування в "Охматдиті" в Києві.

Батько Діми фотограф Віктор Орловський звертається у Facebook до всіх, хто може допомогти його синові побороти цей страшний недуг.

Допоможіть врятувати: 4-річному Дмитрику потрібна допомога в боротьбі з раком

Чотирирічному хлопчику потрібна допомога для лікування раку (фото: facebook.com/Віктор Орловський)

"На сьогоднішній день маємо пройдений перший блок хіміотерапії. Всього їх буде 6, процес лікування тривалий і непростий. На даний момент ситуація стабільна, є свої результати. Війна триває. Нам дуже потрібна ваша допомога", - пише Віктор.

Картка ПриватБанку для всіх, хто може допомогти Дімі: 4149 6293 9668 2254 (Віктор Орловський).

Допоможіть врятувати: 4-річному Дмитрику потрібна допомога в боротьбі з раком

Чотирирічному хлопчику потрібна допомога для лікування раку (фото: facebook.com/Віктор Орловський)

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти хлопчикові, який страждає від жахливої хвороби.

Також повідомлялося про те, що 12-річний чемпіон Європи з панкратіону Єгор Дихтярук з Кіровоградської області потребує допомоги для лікування страшних опіків після ураження струмом.

Вісім місяців живе у лікарні: у Львові розшукують родичів пацієнта Хочу повернутися додому: екс-футболіст "Динамо" помирає в Малайзії (фото)
Новини України нужна помощь
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся