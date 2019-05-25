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Помогите спасти: 4-летнему Диме нужна помощь в борьбе с раком

STYLERНужна помощь    25.05.2019 - 10:31
Помогите спасти: 4-летнему Диме нужна помощь в борьбе с раком
Четырехлетнему мальчику нужна помощь для лечения рака (коллаж: РБК-Украина)

Мальчику недавно диагностировали лейкемию

Четырехлетний Дима Орловский нуждается в помощи украинцев. Мальчик упорно борется с раком - ему диагностировали B-зрелоклеточную лейкемию. Ребенок с начала мая этого года проходит лечение в "Охматдете" в Киеве.

Отец Димы фотограф Виктор Орловский обращается в Facebook ко всем, кто может помочь его сыну побороть этот страшный недуг.

Помогите спасти: 4-летнему Диме нужна помощь в борьбе с раком

Четырехлетнему мальчику нужна помощь для лечения рака (фото: facebook.com/Виктор Орловский)

"На сегодняшний день имеем пройденный первый блок химиотерапии. Всего их будет 6, процесс лечения небыстрый, и непростой. На данный момент ситуация стабильная, есть свои результаты. Война продолжается. Нам очень нужна ваша помощь", - пишет Виктор.

Карта ПриватБанка для всех, кто может помочь Диме: 4149 6293 9668 2254 (Виктор Орловский).

Помогите спасти: 4-летнему Диме нужна помощь в борьбе с раком

Четырехлетнему мальчику нужна помощь для лечения рака (фото: facebook.com/Виктор Орловский)

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров обращаются ко всем неравнодушным с просьбой помочь мальчику, страдающему ужасной болезнью.

Также сообщалось о том, что 12-летний чемпион Европы по панкратиону Егор Дихтярук из Кировоградской области нуждается в помощи для лечения страшных ожогов после поражения током.

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