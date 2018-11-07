Пропав чоловік: в мережі обурилися бездіяльністю правоохоронців

Колаж (РБК-Україна)

Житель міста Чернігів вийшов на ранкову пробіжку, але додому не повернувся. Він зник ще першого листопада

У мережі з'явилася інформація про те, що ще першого листопада, у минулий четвер у Чернігові пропав молодий чоловік, проте правоохоронці не квапляться з пошуками його. Користувач Gosha Cosmo опублікував гнівний пост у соцмережі Facebook, в якому написано, що родичі й близькі відразу після зникнення двоюрідного брата Гоші звернулися в поліцію і до пошуку підключилися волонтери, але за шість днів результату немає.

Фото: зниклий Сергій (facebook.com/goshakosmo)

У тексті публікації зазначено, що Сергій відправився на пробіжку з ранку в один із днів минулого тижня, але додому так і не повернувся. Його не можуть знайти, не дивлячись на те, що по дорозі орієнтовного маршруту встановлено кілька камер.

"У минулий четвер мій двоюрідний брат Сергій, який мешкає в Чернігові, вийшов на ранкову пробіжку і з неї не повернувся. Родичі та близькі відразу звернулися в поліцію, до пошуку підключилися волонтери, але за 6 днів результату поки немає. По дорозі орієнтовного маршруту Сергія встановлені кілька відеокамер спостереження, приватних і мунициапальных. І ось тут самий цікавий момент - за весь час поліція перевірила аж... одну камеру!", - написано в повідомленні.

Також автор посту звернув увагу на те, що в цьому році в Чернігові запустили проект "Безпечне місто", і що по всьому місту встановлюють відеокамери. Загальна сума проекту складає 42 мільйони гривень, але як стверджує Гоша, з якою метою витрачаються ці гроші поки неясно.

"Адже на практиці по конкретному випадку, поліція спромоглася подивитися рівно одну запис за тиждень. Серед моїх друзів є ті, хто працює в медіа і в держструктурах, є ті, до чого думки прислухаються. Прошу всіляко допомогти донести до поліції Чернігова необхідність робити свою роботу, а не імітувати її. Якщо ви та людина, яка може надати цій ситуації розголосу — прошу, відгукніться", - написав Гоша.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/goshakosmo)

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