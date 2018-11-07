Пропал человек: в сети возмутились бездействием правоохранителей

Коллаж (РБК-Украина)

Житель города Чернигов вышел на утреннюю пробежку, но домой не вернулся. Он пропал еще первого ноября

В сети появилась информация о том, что еще первого ноября, в прошлый четверг в Чернигове пропал молодой человек, однако правоохранители не торопятся с поисками мужчины. Пользователь Gosha Cosmo опубликовал гневный пост в соцсети Facebook, в котором написано, что родственники и близкие сразу после исчезновения двоюродного брата Гоши обратились в полицию и к поиску подключились волонтеры, но за шесть дней результата нет.

Фото: пропавший Сергей (facebook.com/goshakosmo)

В тексте публикации отмечено, что Сергей отправился на пробежку с утра в один из дней прошлой недели, но домой так и не вернулся. Его не могут найти, не смотря на то, что по пути ориентировочного маршрута установлено несколько камер.

"В прошлый четверг мой двоюродный брат Сергей, проживающий в Чернигове, вышел на утреннюю пробежку и с нее не вернулся. Родственники и близкие сразу обратились в полицию, к поиску подключились волонтеры, но за 6 дней результата пока нет. По пути ориентировочного маршрута Сергея установлены несколько видеокамер наблюдения, частных и мунициапальных. И вот тут самый интересный момент - за все время полиция проверила аж... одну камеру!", - написано в сообщении.

Также автор поста обратил внимание на то, что в этом году в Чернигове запустили проект "Безпечне місто", и что по всему городу устанавливают видеокамеры. Общая сумма проекта составляет 42 миллиона гривень, но как утверждает Гоша, с какой целью тратятся эти деньги пока неясно.

"Ведь на практике по конкретному случаю, полиция осилила отсмотреть ровно одну запись за неделю. Среди моих друзей есть те, кто работает в медиа и в госструктурах, есть те, к чему мнению прислушиваются. Прошу всячески помочь донести до полиции Чернигова необходимость делать свою работу, а не имитировать ее. Если вы тот человек, который может придать этой ситуации огласку — прошу, отзовитесь", - написал Гоша.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/goshakosmo)

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