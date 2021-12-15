Українців запросили стати чарівниками для маленьких пацієнтів лікарень: як це зробити

День Святого Миколая святкуватимуть вже 19 грудня. І у цей день стати чарівником може абсолютно кожний українець.

Долучитися до благодійної акції, яка направлена на допомогу хворим дітям, закликала популярна ведуча "плюсів", кураторка проєкту "Здійсни мрію" Лідія Таран.

Як стати чарівником для маленьких пацієнтів лікарень

Для того, аби стати благодійником, потрібно лише переглянути рекламний блок на 1+1 цієї неділі о 20:40.

Кошти від рекламодавців за цей блок будуть передані до благодійного проєкту "Здійсни мрію" на допомогу маленьким пацієнтам лікарень.

Що більше людей подивиться відео - тим більше коштів зможуть передати на благодійність ведуча і її колеги.

Лідія Таран (фото: 1+1 media)

До речі, ця традиція триває вже дев’ятий рік поспіль.

"Не завжди нам під силу здійснити велике чудо одужання, але ми можемо подарувати щастя, цілющу радість, допомогти в освіті та надихнути мрійників вірити в себе та своє майбутнє! І хай вони почнуть усміхатися, повернуть собі віру й надію, хай бачать радість навколо... Допомагайте мрійникам!" - закликає українців Лідія.

Лідія Таран (фото: 1+1 media)