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Украинцев призвали стать волшебниками для маленьких пациентов больниц: как это сделать

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Среда 15 декабря 2021 17:50
Украинцев призвали стать волшебниками для маленьких пациентов больниц: как это сделать Лидия Таран (фото: 1+1 media)
Автор: Styler

День Святого Николая будут праздновать уже 19 декабря. И в этот день стать волшебником может абсолютно каждый украинец.

Присоединиться к благотворительной акции, которая направлена на помощь больным детям, призвала популярная ведущая "плюсов", куратор проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран.

Как стать волшебником для маленьких пациентов больниц

Для того, чтобы стать благотворителем, нужно только посмотреть рекламный блок на 1+1 в это воскресенье в 20:40.

Средства от рекламодателей за этот блок будут переданы в благотворительный проект "Здійсни мрію" на помощь маленьким пациентам больниц.

Чем больше людей посмотрит видео - тем больше средств смогут передать на благотворительность ведущая и ее коллеги.

Украинцев призвали стать волшебниками для маленьких пациентов больниц: как это сделать

Лидия Таран (фото: 1+1 media)

Кстати, эта традиция продолжается уже девятый год подряд.

"Не всегда нам по силам совершить чудо выздоровления, но мы можем подарить счастье, целебную радость, помочь в образовании и вдохновить мечтателей верить в себя, свое будущее! И пусть они начнут улыбаться, вернут себе веру и надежду, пусть видят радость вокруг... Помогайте мечтателям!" - призывает украинцев Лидия.

Украинцев призвали стать волшебниками для маленьких пациентов больниц: как это сделать

Лидия Таран (фото: 1+1 media)

Ранее украинские телезвезды показали яркие фото из своей студенческой молодости.

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Лидия Таран
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