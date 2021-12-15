Українців запросили стати чарівниками для маленьких пацієнтів лікарень: як це зробити

Як стати чарівником для маленьких пацієнтів лікарень

Для того, аби стати благодійником, потрібно лише переглянути рекламний блок на 1+1 цієї неділі о 20:40.

Кошти від рекламодавців за цей блок будуть передані до благодійного проєкту "Здійсни мрію" на допомогу маленьким пацієнтам лікарень.

Що більше людей подивиться відео - тим більше коштів зможуть передати на благодійність ведуча і її колеги.

Лідія Таран (фото: 1+1 media)

До речі, ця традиція триває вже дев’ятий рік поспіль.

"Не завжди нам під силу здійснити велике чудо одужання, але ми можемо подарувати щастя, цілющу радість, допомогти в освіті та надихнути мрійників вірити в себе та своє майбутнє! І хай вони почнуть усміхатися, повернуть собі віру й надію, хай бачать радість навколо... Допомагайте мрійникам!" - закликає українців Лідія.

Лідія Таран (фото: 1+1 media)