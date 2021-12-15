Украинцев призвали стать волшебниками для маленьких пациентов больниц: как это сделать

Как стать волшебником для маленьких пациентов больниц

Для того, чтобы стать благотворителем, нужно только посмотреть рекламный блок на 1+1 в это воскресенье в 20:40.

Средства от рекламодателей за этот блок будут переданы в благотворительный проект "Здійсни мрію" на помощь маленьким пациентам больниц.

Чем больше людей посмотрит видео - тем больше средств смогут передать на благотворительность ведущая и ее коллеги.

Лидия Таран (фото: 1+1 media)

Кстати, эта традиция продолжается уже девятый год подряд.

"Не всегда нам по силам совершить чудо выздоровления, но мы можем подарить счастье, целебную радость, помочь в образовании и вдохновить мечтателей верить в себя, свое будущее! И пусть они начнут улыбаться, вернут себе веру и надежду, пусть видят радость вокруг... Помогайте мечтателям!" - призывает украинцев Лидия.

Лидия Таран (фото: 1+1 media)