Українців просять допомогти знайти чоловіка, якого під Києвом вкрали російські "орки"

"13 березня між 12 та 14 годиною в селі Рихта Київської області російськими військовими було викрадено цивільного - Мальованого Олександра Петровича, народженого 5 квітня 1974 року. Телефон: 0971120012", - написала жінка.

Він був одягнений у чорні спортивні штани з білими смужками, синю куртку з сірим капюшоном (ORDANA).

Зріст Олександра приблизно 174 см, вага біля 90 кг, розмір ноги 42-43.

Зауважимо, що з цього села було викрадено лише Олександра. Але з сусідніх сіл також "орки" забирали деяких чоловіків.

За попередніми припущеннями місцевих жителів, полонених могли утримувати в Димері (завод Вікналенд), Іванкові та Гостомелі.

Рідні та близькі Олександра будуть вдячні за будь-яку корисну інформацію, яка зможе допомогти знайти чоловіка.

Олександр Мальований